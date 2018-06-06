Söke’de Dünya Çevre Günü kutlandı

Söke Belediyesi AVM’de gerçekleşen etkinlik oldukça renkli geçti.

Etkinliğe Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke Belediye Meclis Üyesi ve Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay başta olmak üzere öğrenciler katıldı.

Çevre Günü Etkinliğinde günün anlamına ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş yaptı. Çevrenin miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanet olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş konuşmasında doğanın korunması için çevresel faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Yapılan konuşmanın ardından Söke Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İşletme Fakültesi dans kursu öğrencilerinin gösterisi, Söke Çocuk Meclisi’nin çevre ile ilgili tiyatro gösterisi, Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Gençlik Orkestrası’nın konseri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Çevre günü etkinliğinde Söke Belediyesi hobi kurslarında atık malzemelerden üretilen eserlerin sergisi de yer aldı.

Diğer taraftan Çevre Günü kutlama etkinliğinde Söke Belediyesi ve TAP işbirliği ile yapılan atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara ve çevreye katkı sağlayanlara belgeleri verildi.

Attık pil toplama yarışmasında Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Söke ilçesi yanında ve Aydın il birincisi oldu. Yarışmada Söke genelinde Fahrettin Uyguntüzel İlkokulu ikinci, Çeltikçi Ortaokulu üçüncü, Şehit Emre Acar Anadolu Lisesi dördüncü oldu.