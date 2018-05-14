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14 Mayıs 2018 15:42

Söke’de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

Söke Ziraat Odası tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Dünya Çiftçiler Günü kutlaması yapıldı.

Söke’de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

14 Mayıs 2018 15:42

Söke Ziraat Odası önünde gerçekleşen kutlama etkinliğinde keşkek, pilav dağıtıldı.


Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerin temsilcileri ve Sökeli çiftçiler katıldı. Ekinliğe katılan kalabalık grup Sökeli üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü kutlamalarına ortak oldu. Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş ve Meclis Başkanı Yılmaz Özel başta olmak üzere Ziraat odası Meclis üyeleri konukseverliklerini göstererek, misafirlerini ağırladı.


Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; “Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tüm üreticimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.




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