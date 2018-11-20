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Söke'de Dünya Çocuk Hakları Günü kutlamaları

Söke’de yıllardır geleneksel hale getirilerek kutlanan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri bu yıl da gerçekleştirildi.

Söke'de yıllardır geleneksel hale getirilerek kutlanan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri bu yıl da gerçekleştirildi. Söke İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke Belediyesi ve Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama ile başladı.


İlçede şenlik haftasında bir hafta süre ile planlanan program dahilinde gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar Atatürk anıtına çelenk sundu. Cumhuriyet meydanında geniş bir katılımla gerçekleşen Dünya Çocuk Hakları Günü törenine Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş da katıldı.


Çocukların Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Programın sunuculuğunu Nebahat Alpan öğrencilerinden ve aynı zamanda Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri olan Efe Kızılışıkoğlu, Miraç Kaplan ve Ümmühan Ateş gerçekleştirdi. Hacı Kazımoğlu İlkokulu öğrencisi Ülkü Tura Atmaca ve katılımcı çocuklar tarafından Çocuk Hakları Bildirisi okundu. Günün anlam ve önemine uygun şiirler okunduğu Dünya Çocuk Hakları Günü kutlama töreninde; Kemalpaşa ilkokulu tarafından ritim şov gerçekleştirildi, 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencileri Halkoyunları gösterisi sundu. Tören bitiminde çocuklar müzikler eşliğinde doyasıya oynayarak balonları gökyüzüne bıraktı.


“Etkinlikler Devam Edecek”


Etkinlikler kapsamında Savuca'da okulların katılımıyla mangala turnuvası da gerçekleştirildi. 21 Kasım Çarşamba günü Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda Hayali Suat Veral tarafından Hacivat Karagöz sunumu yapılacak. 22 Kasım Perşembe günü ise Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi'nde Erkan Atalı tarafından gün boyu Oyuncan Atölyesi yapılacak.

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