Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 16:24

Söke’de Dünya Engelliler Günü kutlamaları

Söke’de Dünya Engelliler Günü gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Söke’de Dünya Engelliler Günü kutlamaları

04 Aralık 2017 16:24


Söke Kıryarlar Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlik renkli geçti. Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sahne gösterilerinin beğeni ile izlendiği Engelliler Günü kutlama etkinliği Amerikan Koleji Salonunda yapıldı.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı başta olmak üzere daire müdürleri, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.


Engelli öğrenciler tarafından sunulan halk oyunları, vals, playback gösterisi, jimnastik, salsa ve skeç gösterisi büyük beğeni topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç