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Söke'de Edip Akbayram'la Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in 95.

Cumhuriyet'in 95. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Söke Belediyesi tarafından düzenlenen konserde usta sanatçı Edip Akbayram sevenleriyle buluştu.


Söke'de gerçekleşen konseri binlerce Sökeli izledi. Hakan Doğanay'ın sunuculuk yaptığı gecede Sökeliler ellerinde Türk Bayraklarıyla, Edip Akbayram'ın unutulmaz şarkılarını birlikte söyledi.


Cumhuriyet konseri Söke Belediyesi Şehir Bandosunun dinletisi ile başladı. Hakan Doğanay'ın renkli ve enerjik sunumu ile devam eden konserde Sökeliler soğuk havaya aldırmadı. Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sahne almasıyla coşku daha da arttı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılar ve türkülerini seslendiren usta sanatçı Edip Akbayram, performansı ile gönüllerde bir kez daha taht kurdu.


Cumhuriyetin 95. Yılını kutladığımız bugünde onurlu ve mutluyuz diyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “95 yıl önce savaştan yeni çıkmış, ayakları üzerinde durmaya çalışan ve küllerinden doğan bir Türkiye'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i ilan ettikten sonra, millete getirdiği özgürlük ve bağımsızlığı ile bugünlere kadar geldi. Bundan sonra bize düşen görev Cumhuriyet'e, ilke ve inkılaplarına, değerlerine sahip çıkarak geleceğe taşımak boynumuzun borcudur” dedi.


Havai fişek gösterisi ile renklenen konser akşamında Başkan Toyran sanatçı Edip Akbayram ve sunucu Hakan Doğanay'a Sökeliler adına plaket vererek, teşekkür etti.

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