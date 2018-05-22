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22 Mayıs 2018 13:08

Söke’de engelliler hünerlerini sergiledi

Söke Kıryarlar Özel Eğitim İş Uygulama Okulu tarafından gerçekleştirilen Engelliler Haftası etkinliğinde, Sökeli engelliler hünerlerini sergiledi.

Söke’de engelliler hünerlerini sergiledi

22 Mayıs 2018 13:08

Gerçekleşen etkinlikte gösterileri ile engel tanımadıklarını bir kez daha ifade eden engelli öğrenciler, sahne gösterileri ile büyük beğeni topladı.


Söke Doğa Koleji salonunda gerçekleşen Engelliler Haftası programına Söke İlçe Kaymakamı tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç başta olmak üzere davetliler ve diğer özel eğitim kurumlarının öğretmen ve öğrencileri ile veliler katıldı.


Etkinliğin açılışında konuşan Söke Kıryarlar Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Mesut Çağlar; “Hafta boyunca farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, engellilerin de hakları olduğunu bir kez daha hatırlatmak amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir. İnsanlar birlerinden farklı olabilir ancak eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil yapabildikleriyle görmemiz gerekir. Onların acıma duygusuna değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Onları ayrıştırmak ve ötekileştirmek yerine, bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunmalıyız. Biz de okul olrak Söke’de etkinliklerde yer alıyor, bizler öğretmen ve idareciler olarak öğrencilerimize her türlü fırsat ve imkanlı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.


Konuşmanın ardından Söke Kıryarlar Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencileri sahne aldı. Engelsiz hayat konulu gölge gösterisi, Meddah, halk oyunları ve dans gösterileri, keman dinletisi oldukça beğeni topladı.



“Kaymakam ve Başkan’da Engelli Öğrencilerin Ritim Grubuna Katıldı”


Etkinliğin son gösterisi engelli öğrencilerin ritim şovu oldu. Gösterinin son kısmında İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’da sahneye davet edilerek ellerine trampet verildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı engelli öğrencilerle birlikte ritim şov yaptı. Bu tabloda ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç de yer alırken; “engelli öğrencilerle “Yok bir Farkımız” mesajı verdiler.




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