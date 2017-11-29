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29 Kasım 2017 22:03

Söke’de evde tüp patladı: 1 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesinde meydana gelen olayda paylayan tüp korkulu anlar yaşattı.

Söke’de evde tüp patladı: 1 yaralı

29 Kasım 2017 22:03

Facianın eşiğinden dönülürken, olayda bir çocuk hafif yaralandı.


Olay, Yenicami Mahallesi Pullukçu Sokak’ta bulunan apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; mutfakta ocak yanarken, tüp bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle evin bir camı kırılıp, özellikle mutfak kısmında hasar meydana geldi. Patlama sonucu A.Ö. adlı çocuk yaralandı. Patlama sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri başta olmak üzere polis ve 112 Acil Servis Ambulansı geldi. Yaralı çocuk Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlama ile birlikte evin bulunduğu apartman başta olmak üzere çevrede korku yaşanırken, olayın ucuz atlatılması teselli kaynağı oldu.




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