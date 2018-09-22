Söke'de gece Pamuk hasadına yasak

Söke Ovası'nda pamuk hasat sezonu ile birlikte pamukta kalitenin korunmasına yönelik tedbirler arttırıldı. “Söke Pamuk Kalitesini Koruma Komisyonu” tarafından bir takım kararlar açıklanırken, bir yandan 7/24 esaslı hasat denetimleri devam ettirilecek. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığındaki komisyonun aldığı kararlardan biri ise nemli pamuk toplanmaması için Söke Ovası'nda gece yapılan pamuk hasadına yasak getirdi. Konuyla ilgili Tarım Orman Müdürlüğü ve Söke Jandarma sahada kontroller yapacak.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu açıklamasında; “Söke Pamuk Kalitesini Koruma Komisyonu olarak yaptığımız toplantıda üretici ve çırçır sahiplerinin düşünce ve taleplerini de alarak, gece pamuk hasadı yasağı ilan edildi. Söke pamuğunun kalite ve standardının korunması ve nemli pamuk toplamanın önüne geçebilmek amacıyla, gece 24.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında pamuk hasadı yasaklanmıştır. Gece Söke Tarım Orman Müdürlüğümüz kontrol görevlileri ve jandarma ekiplerimiz sahada olacak ve hasat yasaklarına uyumu denetleyeceklerdir. Yasağa aykırı davrananların 156 veya jandarmaya bildirilmesi halinde de gerekli yaptırım uygulanacaktır. Makina sahibi, operatör ve üreticilerimizin Söke pamuk kalitemizin korunması amacı ile alınan yasaklama kararına hassasiyet ile uymalarını istiyoruz” dedi.