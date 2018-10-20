Söke'de genç girişimci evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor

Girişimci Özgür Özsümer, 6 ay gibi kısa sürede solucan dışkısından elde ettiği organik gübreyi, çevredeki çiftçilere satmaya başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan genç girişimci Özgür Özsümer yaklaşık 7 ay kadar önce Kaliforniya solucanın dışkısıyla organik gübre üretmeye karar verdi. Evlerinin bodrum katında oluştuğu üretim alanında 250 bin Kaliforniya solucanı ile başladı. 6 aylık zaman zarfında solucan sayısını 8'e katlayan Özsürmer'in doğal olarak gübre üretimi de arttı. İlk üretiminden numuneleri bölge çiftçilerine dağıtan Özgür Özsümer; üretimde faydasını gören çiftçilerden sipariş almaya başladı.

Kırmızı Kaliforniya solucanlarını ve solucandan gübre üretimini televizyondan gördüğünü belirten Özgür Özsümer, konuyla ilgili yaptığı araştırmaların ardından gübre üretimi işine girmeye karar verdiğini söyledi. Solucan gübresi üretiminin Amerika'da yüz yılı aşkın zamandır yapıldığını, hatta bazı eyaletlerde kimyasal gübre kullanımının yasak olduğunu belirten Özsümer, "Bodrum katında üretime başladık, Ağaçlı köyünde bir de çiftlik kurduk. Gübrenin analizlerini yaptırdık, itki gelişimi için çok uygun ve değerleri çok yüksek çıktı. Solucan popülasyonu üç ayda bir artıyor, 250 bin solucanla başladık, nüfus 2 milyona ulaştı. Bir solucan yıl sonunda 16 solucan oluyor. 6 aylık üretimde 4-5 ton gübre üretimi rakamına da ulaştık. Zeytinciler ve özellikle sebze üretimi yapan çiftçilerimizden sipariş almaya başladık. Biber üretimi yapan bir çiftçimiz bizim solucan gübremizden kullandıktan sonra üretiminin bir buçuk kat arttığını söyledi. Dünyada solucan gübresi ile üretimin çok değişik sonuçlar verdiği bir gerçek. Türkiye'de daha yeni olduğundan etkisi görüldükçe kullanım yaygınlaşacak diye düşünüyorum" dedi.