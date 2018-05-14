Söke’de Hemşireler Günü etkinlikleri

Kutlama etkinliğine Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Özcan, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa İkizek başta olmak üzere hastane yönetimi ve hemşireler katıldı.

Konukları geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri giyen genç hemşireler karşıladı. Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi müzik grubunun dinleti sunduğu Hemşireler günü kutlamasında; Söke Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının yaptığı eserlerin sergisi de yer aldı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa İkizek yaptığı açılış konuşmasında kutlama etkinliğine katılan konuklara ‘hoş geldiniz’ diyerek, teşekkür etti. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise yaptığı konuşmada; “Tüm sağlık ekibi olarak meşakkatli bir işin üyeleriyiz. Bizler gün saat hizmet veren, ışığı sönmeyen kurumlardanız. Sıkıntılarımız elbette var, ancak elimizden geldiği kadar bu sıkıntıları çözmek için çaba sarf ediyoruz. Sağlık sektörü en alt biriminden, en üst birimine kadar herkesin özveri ile gayret ettiği bir ekip işi. Bu ekibin parçası olmak ayrı bir gurur. Tüm hemşire arkadaşlarımıza hem çalışma hayatında, hem de özel hayatlarında başarılar ve mutluluklar diliyor, günlerini kutluyorum” dedi.