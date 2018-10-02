Söke'de “Her Yerde Her Yaşta Satranç” projesi devam edecek

Söke'de 2016 yılında başlatılan “Her Yerde Her Yaşta Satranç” Projesi devam edecek. Proje paydaşlarının katılımı ile imza töreni yapıldı.

Söke Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen “Her Yerde Her Yaşta Satranç” Projesi'nde Türkiye Satranç Federasyonu, Söke Belediyesi, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, Söke Satranç İlçe Temsilciliği, Söke Hacı Halil Paşa İlçe Halk Kütüphanesi, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Söke Halk Eğitim Merkezi, Novada Outlet ile Söke Remzi Zeytinoğlu Gençlik ve Spor Kulübü'nün paydaşlar olarak yer alıyor.

Söke'de 2011 yılında profesyonel olarak temelleri atılan satranç sporuna 2016 yılından bu yana başka bir ivme kazandıran projenin devamı için paydaşlar bir araya gelerek, devamı için imza attı.

Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Gençlik İlçe Hizmetleri Müdürü Ahmet Turan Günen, İlçe Halk Kütüphane Müdürü Fatih Akbaba, Halk Eğitim Müdürü Hakan Çevik, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Söke Novada Outlet Müdürü Hakkı Bacaksız, İl Hakem Kurulu As Başkanı Cengiz Gülkaya, Söke Satranç İlçe Temsilcisi Levent Yıldız ve Remzi Zeytinoğlu Derneği adına Gülçin Kaya Kaygısız katıldı.

İmza töreninde konuşan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Satranç sporu yüzyıllardır süren bir gelenek. Bu sporu hakanlar ve krallarda oynadı. Satranç sporu sayesinde sorgulayan ve üreten gençlerin yetişmesini hedefliyoruz, satranç ve diğer branşlar gençlerimizin zararlı alışkanlardan korunmasında en önemli etken. Bu anlamda ilçe kaymakamlığı olarak satranca olan desteğimiz devam edecek. Projemizde yer alan tüm kişi ve kurumlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

İmza töreninde Avrupa Gençler Şampiyonu Reşhad Zeynallı 12 sporcu ile simültane maç yaptı.