Söke'de hibe yem bitkisi tohumları dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi kapsamında yem bitkileri hibe tohum dağıtımı gerçekleştiriliyor. Özelikle pamuk ekimi yapılan arazilere yönelik gerçekleştirilen hibe yem bitkisi tohum dağıtım töreni Aydın'ın Söke ilçesinde de yapıldı. Yüzde 75'i devlet tarafından karşılanan hibe tohum dağıtımında Söke'ye 276 ton tohum tahsis edildi. Bu miktarın 88 tonu fiğ, 188 tonu hittare tohumundan oluşurken, tohum dağıtım töreni Tarım Kredi Kooperatifi depolarında yapıldı.

Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker, Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, İl Jandarma Komutanı Jand. Alb. Mesut İnal, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Törende konuşma yapan Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem; “Aydın'da pamuk ekimi yapılan 64 Bin 500 hektar pamuk alanının yarısı Söke'de bulunuyor. Tohum dağıtımı yapılacak ilçeler belirlenirken pamuk ekim yapılışı dikkate alınmıştır. Bu kapsamda ilk etapta dağıtımı yapılan 490 ton tohumun 276 tonu Söke ilçesine tahsis edilmiştir. Bu miktarın 88 tonu fiğ, 188 tonu hittare tohumdan oluşmaktadır. Tohumlar yüzde 25 çiftçi katkısı Yüzde 75 hibe şeklinde dağıtılmaktadır. Bu bedel kilogram başına fiğ için 1.5 TL, hittare için 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Yüzde 25 çiftçi katkısıyla ikinci etap tohum dağıtımı çalışmaları başlatılmış olup bu kapsamda ilave fiğ tohumu bağlantısı yapılmıştır. Böylece il genelinde toplam dağıtılan tohum miktarı 596 tona projenin bütçesi de 2 milyon TL'ye ulaşacaktır. Yapılan çalışmalar ile bir yandan yem bitkisi üretiminin arttırılarak kaliteli kaba yemi ihtiyacının karşılanması, diğer yandan ise mono kültür tarımı ile yorgun düşen topraklarımızda verimin arttırılması hedeflenmiştir” dedi.

Söke Ovası'nın Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olduğunu belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; “Pamuk kaliteli toprakların en önemli yetiştirdiği ürün, ülkemizin de stratejik bir ürünü. Söke'de topraklar tuzlu olduğu için mono kültür olarak kullanılıyor. Toprakta verimliliği arttırmak için münavebeye girmesi gerekiyor. Bunun için herhangi bir ürünün teşvikinin davam edebilmesi için üç seneden fazla ekilmemesi şartını getirdi. Bu toprakların korunması ve verimliliğin arttırılması için alınmış bir tedbir. Devletimiz bu tedbirleri alırken, üreticileri düşünen tedbirleri de alıyor. Bu tohum dağıtımı devletin üreticilere ürettiği bir çare ve bir tedbirdir. Tohumun yüzde 75'ini kendisi karşılayarak, hibe şeklinde tohum veriyor. Tohumun temini anlamında Orman ve Tarım Bakanlığımıza ilim adına teşekkür ediyorum. Tohum dağıtımının Aydınımıza ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından üreticilere teslim belgeleri takdim edilirken; hibe tohumları da dağıtıldı.