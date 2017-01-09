Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 12:57

Söke’de iki kavşak kazalara davetiye çıkarıyor

Söke’de iki kavşak kazalara davetiye çıkarıyor

09 Ocak 2017 12:57

Söke’de son günlerde iki kavşak kazaların adresi konumuna geldi.
Söke-Milas Karayolu’nda yapılan duble yol çalışmaları nedeniyle tek şeritten verilen trafik akışı nedeniyle sürücülerin anlık dikkatsizlikleri kazalara sebep oluyor. Söke’nin Bağarası kavşağı ile Muradiye Kavşağında son bir haftada birçok kaza meydana geldi.
Karayolları ekiplerince yapılan yol genişletme çalışmaları nedeniyle sinyalizasyon sistemlerinin iptal edildiği Bağarası ve Muradiye Kavşaklarında çok sayıda kaza meydana geliyor. Bağarası Kavşağında meydana gelen son trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Çok sayıda maddi hasarlı meydana gelen kazalarda can kaybının olmayışı teselli kaynağı oldu. Ancak başka kazaların yaşanmaması için kavşaklara giriş ve çıkışlara, yolda bulunan trafik işaretlerine dikkat edilmesi isteniyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç