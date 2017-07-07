Söke’de iki saat içinde 3 farklı noktada kuru ot yangını

Söke’de Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri iki saat içinde üç farklı noktada yangına müdahale etti

Kuru ot yangınları çevreye büyük zararlar vermeden zamanında önlendi.

Yaz mevsimi ve aşırı sıcaklarla birlikte kuru ot yangınları çoğalırken, yangınların çıkmasına dikkatsizlik ve çevreye gelişi güzel atılan sönmemiş sigara izmaritlerinin sebep olduğunu belirten itfaiye ekipleri yangından yangına koşarken, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yetkililer, yaz mevsiminde bulunan şu günlerde duyarlı olup, sigara izmaritlerinin araçlardan gelişi güzel atılmaması uyarısında bulundular