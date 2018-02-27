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27 Şubat 2018 16:43

Söke’de jandarma karakollarına satranç ve mangala

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun büyük önem verdiği ve kendisi himayesinde gerçekleşen ‘Her yerde ve her yaşta satranç’ projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Söke’de jandarma karakollarına satranç ve mangala

27 Şubat 2018 16:43


Projeye Türk zeka ve strateji oyunu olan mangala da eklendi. Proje kapsamında gerçekleşen etkinliklerde huzur evinde yaşlılar, üniversitede öğrenciler, sokakta çocukları satranç oynarken görmek mümkün oluyor.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun ilçede satranç ve mangala’nın yaygınlaştırılması çabası devam ederken, karakollara dağıtılmak üzere satranç ve mangala takımları İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederken; İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan’ın da katılımıyla, ilçe Jandarma’da görevli askerlerle satranç ve mangala oynadılar. Söke Jandarma’da geçen satranç etkinliğinde Satranç Federasyonu Söke Temsilcisi Levent Yıldız’da bulundu.




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