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23 Haziran 2017 12:21

Söke’de jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarla toplam 24 şahsa uyuşturucu ile ilgili işlem yapıldığı öğrenildi.

Söke’de jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

23 Haziran 2017 12:21


Yapılan çalışmalarda 11’i Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma, 2’si Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ve 2’si yasadışı ekim olmak üzere toplam 15 olaya müdahale edildiği, bu olaylarda toplam 24 şahsa uyuşturucu ile ilgili işlem yapıldığı belirtildi. Bu şahıslardan 3’ünün tutuklandığı, bir şahsın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.


Meydana gelen olaylarda 363 gram metamfetamin, 11 gram Kubar Esrar, 1 Adet Extacy Hap, 1 gram Kenevir Tohumu, 36 Kök Kenevir Bitkisi ile 12 Adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı Bong isimli malzeme ele geçirildiği öğrenildi.


“Söke’de Son Bir Ayda 69 Şahsa İşlem”


Geçtiğimiz günlerde Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda toplam 45 kişiye uyuşturucu ile ilgili işlem yapıldığı açıklanmıştı. İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında da son bir ayda toplam 24 kişiye işlem yapıldığı ifade edilirken, son bir aylık dilimde Söke’de toplam 69 şahsa uyuşturucu ile ilgili işlem yapıldığı ortaya çıktı.


Söke İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Söke’de polis ve jandarma güçleri ile birlikte uyuşturucu ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.




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