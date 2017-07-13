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13 Temmuz 2017 10:33

Söke’de jandarmadan uyuşturucu tacirlerne darbe; 4 tutuklama

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Söke’de jandarmadan uyuşturucu tacirlerne darbe; 4 tutuklama

13 Temmuz 2017 10:33


Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde gelene bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri planlı faaliyete başladı. M.Ş. isimli şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlerken Y.Y., T.T. ve M.A. isimli şüpheliler ile birlikte hareket ettiği belirlendi.Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslara yönelik çeşitli zamanlarda düzenlenen operasyonlar ile ara yakalamalarda toplam 65 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 4 adet tabanca, 16 adet tabanca mühimmatı, 1 adet av tüfeği ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.


6 ayrı suç kaydı bulunan M.Ş., 23 ayrı suç kaydı bulunan M.A., 9 ayrı suç kaydı bulunan T.T. ve 1 ayrı suçtan suç kaydı bulunan Y.Y. ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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