Söke’de kaçak içki operasyonu

Emniyet ekipleri ve oluşturulan komisyonca yapılan denetlemeler neticesinde Söke’de kaçak alkollü içki satışı ve nakli yapan 2 şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Yapılan bu işlemlerde 49 adet 100 CL’lik rakı şişelerinde kaçak alkollü içki, 203 adet 70 CL’lik rakı şişelerinde kaçak alkollü içki, 115 adet 70 CL’lik rakı şişelerinde kaçak alkollü içki, 60 adet 70 CL’lik şişede votka ve 21 adet 70 CL’lik şişedeviski olmak üzere toplamda 448 şişe kaçak olduğu tespit edilen alkollü içki ele geçirildi.

Söke İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; “Terör örgütlerinin de en önemli finans kaynakları arasında yer alan, toplum sağlığını tehdit eden ve devletimizin önemli ölçüde vergi kaybı yaşamasına neden olan sigara ve alkollü içki kaçakçılığının engellenmesi amacıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği olarak çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Söke İlçemizde Kaçakçılık olaylarının engellenmesi, suça karışanların yakalanarak en yüksek seviyede ceza almalarının sağlanması, toplum sağlığına yönelik bu tür tehdidin ortadan kaldırılması ve devletimizin vergi kaybının önlenmesi konularında etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.