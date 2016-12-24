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24 Aralık 2016 14:02

Söke’de Kadın El Emeği Pazarı Açılıyor

Söke’de Kadın El Emeği Pazarı Açılıyor

24 Aralık 2016 14:02

Söke’de kadın el emeği pazarı kalıcı hale geliyor. Söke Belediyesi hobi ve meslek edindirme kurlarında kadınların üretimleri artık aile bütçelerine katkı sağlar hale gelecek. Daha önce çeşitli zamanlarda geçici sürelerle açılan kadın el emeği pazarı, belediye meydanında tarihi han içerisine yapılan düzenlemeyle kalıcı hale getiriliyor.
Açılacak olan stantlarda Söke Belediyesi Bedesten Kurs Merkezi tarafından açılan kurslarda üretilen deri aksesuar, takı, ev aksesuarları, keçe, turistik hediyelik eşyalar, ahşap boyama gibi daha birçok daldaki el emeği ürünler satışa sunulacak. Söke Belediyesi kadın el emeği pazarının açılışı 27 Aralık Salı saat 13.30’da gerçekleştirilecek.
Söke Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kursların amacının açılacak olan kadın el emeği pazarı ile daha da anlam kazanacağını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Kadınlarımızın el emeklerinin aile bütçelerine katkı sağlıyor hale gelmesi, ekonomiye dönüştürülmesi amacıyla kalıcı pazar oluşturuyoruz. Ürünlerin sürekli olarak sergilenecek olmasının kurslarda ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesine de olanak sağlayacak” dedi.



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