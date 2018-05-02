Söke’de kadınların el emekleri sergilendi

Santral Garaj arkasında bulunan Söke Belediyesi AVM’de açılan sergi büyük ilgi gördü.

Deri tasarım, takı tasarım, ev aksesuarları gibi çeşitli branşlarda açılan ve kursiyerlerinin büyük bir bölümü kadın olan kurslarda elde edilen ürünlerin sergisi büyük beğeni topladı. Sadece 5 aylık dönemde gerçekleşen kurslarda ortaya çıkan el emeği göz nuru eserlerin sergisi 4 Mayıs Cuma günü akşam saatlerine kadar açık kalacak.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Söke Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Öznur Polatçı’nın da katıldığı sergi de Söke Belediyesi gençlik korosu da mini bir konser verdi. Sergi açılışında konuşan Başkan Toyran, Söke Belediyesi’nin Halk eğitim Merkezi ile uyumlu bir çalışma sergilediğini ve bunun sonucunda kurslara yüksek katılımın olduğunu söyledi. Özellikle kadınların vakit geçirmeleri yada ailelerine ekonomik katkı sağlayabilmeleri adına kursları çok önemsediklerini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Halk Eğitim Merkezi başta olmak üzere emekleri olan herkese çok teşekkür etti. Başkan Toyran Söke Belediyesi kursları ve faaliyetlerinin çevreye de örnek olduğunu dile getirdi.