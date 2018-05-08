Söke’de ’Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’ kutlandı

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası törenine Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile emniyet ve jandarmaya bağlı trafik personeli ve öğrenciler katıldı.

Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş yaptığı konuşmasında ülke genelinde trafik kazalarına karşı seferberlik ilan edilmesi gerektiğini ve herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yapması gerektiğini dile getirdi. Söke ilçesindeki yaşanan trafik sorunlarına da dikkat çeken Refik Karataş; “Trafik Haftasını kutluyoruz ama trafik çilesini bitirmek için bir şey yapmıyoruz” diyerek bir de özeleştiride bulundu.

Konuşmanın ardından bir trafik görevlisi trafikle ilgili bir sunum yaptı. Öğrencilerin dans ve jimnastik gösteri ile renklenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlama töreninde çeşitli ödüller de sahiplerini buldu. Söke’de yılın minibüs şoförü ödülünü Mehmet Polat, yılın servis şoförü ödülünü Ersin ozan aldı. İlkokullar arası resim dalında İrem Su Öztürk, Begüm Beril Kuzucu, Eren Akbulut; Liseler arası kompozisyon dalında Aylan Nur Ünal, Esra Naz Tuzcu, Demet Yerlikaya ödül aldı. Ortaokullar arası kompozisyon dalında Yağmur Özen, Güneyli ve Zeynep Çiftçi ödül aldı.