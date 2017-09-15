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15 Eylül 2017 14:34

Söke’de kayıp kadının cesedi tahliye kanalında Bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde eşinin kayıp başvurusu üzerine kayıp olarak dün sabahtan bu yanan aranan kadın, Büyük Menderes Nehri tahliye kanalında ölü bulundu.

Söke’de kayıp kadının cesedi tahliye kanalında Bulundu

15 Eylül 2017 14:34


Söke’de eşi İlhan Cömetoğlu dün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi Ayşe Cömetoğlu’nun (46) kayıp olduğu ihbarında bulunmuş, ardından emniyet güçleri arama çalışmalarına başlamıştı. Yapılan soruşturma neticesinde Ayşe Cömertoğlu’nun sün sabah erken saatlerinde Söke-Milas karayolu üzerindeki D-17 Tahliye Kanalı mevkiinde görüldüğü bilgisine ulaşılmış, tahliye kanalında arama çalışmalarına başlanılmıştı. Ayşe Cömertoğlu’nun kanala düşmüş olabileceği şüphesiyle başlatılan arama çalışmaları dün gün boyu devam etmiş ancak sonuç alınamamıştı.


Bu sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlatılan arama çalışmaları sonucunda kayıp kadın Ayşe Cömertoğlu’nun cesedi tahliye kanalındaki su içinde, köprüden yaklaşık 50 metre ilerde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset yapılan ilk incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Merkezi’ne sevk edildi.


Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili Jandarma geniş kapsamlı soruşturma başlattı. İki çocuk annesi Ayşe Cömertoğlu’nun ölümünün detayları araştırılıyor.




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