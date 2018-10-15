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Söke'de kaza; 3 yaralı

Söke-Bağarası Karayolu Konyalılar Mahallesi olarak bilinen mevkide meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Bağarası'ndan Söke yönüne doğru seyir halindeki Ünal Öz yönetimindeki 09 J 0586 plakalı pikap, karşı yönden gelen Mutlu Işık yönetimindeki 09 KN 478 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi. Kazada Mutlu Işık ile araçta bulunan Nurgül Işık ve bir yaşındaki Bergüner Işık yaralandı. Yaralılar tedavileri için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ucuz atlatılırken, soruşturma başlatıldı.

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