Söke’de Kaza Ucuz Atlatıldı: 5 Yaralı

Kaza, Söke-Kuşadası Karayolu Yaylaköy ile Granta mevki arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf Türkay yönetimindeki 20 YT 877 plakalı araç karayolu üzerinde bulunan ‘U’ dönüşü noktasına girmek için sağ şeritten sol şeride bir anda geçmek istedi. Bu esnada arkasında seyir halinde bulunan Hilmi Ateş yönetimindeki 09 JC 707 plakalı araç, önüne çıkan araca çarptı. İki araçta da ciddi şekilde maddi hasar meydana gelirken, kaza ucuz atlatıldı. Kazada iki araçta sürücülerin dışında bulunan şahıslar Keziban Türkay, Buse ve Yasemin Ateş yaralandı. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekibi ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Yusuf ve Keziban Türkay’ın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine, diğer araçta bulunan Hilmi, Yasemin ve Buse Ateş’in Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındıkları öğrenildi.