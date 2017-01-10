Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:06

Söke’de Kaza Ucuz Atlatıldı; Yolcu Otobüsü, Otomobile Çarptı

Söke’de Kaza Ucuz Atlatıldı; Yolcu Otobüsü, Otomobile Çarptı

10 Ocak 2017 16:06

Söke-Milas Karayolunda devam eden duble yol çalışmaları devam ederken, karayolu üzerinde dikkatsizlik kazalara neden olmaya devam ediyor.
Söke-Milas Karayolu üzeri Sanayi kavşağında yola dikkatsiz çıkan sürücü felaketin eşiğinden döndü. Aydın Çengel yönetimindeki 48 DG 444 plakalı yolcu otobüsü Didim istikametinden Söke istikametine doğru seyrederken Sanayi Kavşağına geldiğinde, kavşaktan dönmek isteyen Süleyman Genç yönetimindeki 09 S 6571 plakalı hafif ticari araca çarptı. Duble yol yapımı nedeniyle tek şeritten verilen yolda sürücülerin anlık hataları kazalara neden olmaya devam ederken, meydana gelen bu kaza da maddi hasarla atlatıldı. Yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin daha dikkatli olmaları, işaretlere uymaları ve yetkililerin yol yapım sahasında önlemleri arttırmaları isteniyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç