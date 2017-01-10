Söke’de Kaza Ucuz Atlatıldı; Yolcu Otobüsü, Otomobile Çarptı

Söke-Milas Karayolunda devam eden duble yol çalışmaları devam ederken, karayolu üzerinde dikkatsizlik kazalara neden olmaya devam ediyor.

Söke-Milas Karayolu üzeri Sanayi kavşağında yola dikkatsiz çıkan sürücü felaketin eşiğinden döndü. Aydın Çengel yönetimindeki 48 DG 444 plakalı yolcu otobüsü Didim istikametinden Söke istikametine doğru seyrederken Sanayi Kavşağına geldiğinde, kavşaktan dönmek isteyen Süleyman Genç yönetimindeki 09 S 6571 plakalı hafif ticari araca çarptı. Duble yol yapımı nedeniyle tek şeritten verilen yolda sürücülerin anlık hataları kazalara neden olmaya devam ederken, meydana gelen bu kaza da maddi hasarla atlatıldı. Yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin daha dikkatli olmaları, işaretlere uymaları ve yetkililerin yol yapım sahasında önlemleri arttırmaları isteniyor.