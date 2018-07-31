Söke’de Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı temizlendi

Kurbanlık satışlarının yapılacağı alan Söke Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Söke Belediyesi de Kurban Bayramı için hayvan pazarında temizliğe başladı. İlk olarak Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce hayvan pazarında pire, kene ve bit olasılıklarına karşın ilaçlama yapıldı. Daha sonra ilaçlamanın ardından hayvan pazarı alanında Söke Belediyesi’nin Kadın İşçilerinden oluşan temizlik ekibi de pazarda hayvan satış alanlarının ot biçme işlemleri ile hayvan kesim alanlarının temizliğini yaptı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, “Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Kurbanlık hayvan satışı yapılacak olan hayvan pazarını temizleyerek, kullanıma hazır hale getirdik. Belediye olarak bu kurban bayramında da üzerimize düşen tüm görevleri yapmak üzere hazırız” dedi.