Söke’de kurtuluş coşkusu 96. kez yaşanacak

yıl dönümü kutlanacak. Kurtuluş günü coşkusuna Koray Avcı konseri, coşku katacak.

Söke’nin Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde Söke Belediyesi tarafından düzenlenecek Koray Avcı konseri gerçekleştirilecek. Novada Outlet Söke’nin katkılarıyla yapılacak konserde Koray Avcı öncesinde Rising Star yarışmasındaki performanslarıyla tanınan Esra Sezer sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu Demet Erdem yapacak. Söke Belediyesi Şehir Bandosu ile renklenecek ve ücretiz olarak gerçekleşecek konser Novada Otopark alanında saat 20.30’da başlayacak.

6 Eylül Söke’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 96. Yıldönümü kutlama programı Cumhuriyet (Hükümet) meydanında gerçekleşecek. Saat 09.30’da çelenklerin sunumunun ardında 09:40’da resmi kutlama programı başlayacak. Kutlamalar günün anlamına ilişkin konuşma ve şiirlerin yanı sıra halk oyunları ve dans gösterileri ile renklenecek.

6 Eylül Kurtuluş Günü’nde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Solo Türk F-16 gösteri ekibi Söke’de olacak. Jet savaş uçaklarıyla hava akrobasisi sunacak Solo Türk, Söke semalarında renkli görüntüler oluşturacak. Solo Türk ekibinin Söke’deki uçuşu saat 13.00’de gerçekleşecek, izleme noktası olarak Söke Şehit Stadı belirlendi.

Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Söke Belediyesi tarafından tenis turnuvası düzenleniyor. Söke Belediye Başkanlığı Kurtuluş Haftası Tenis Turnuvası 10 Eylül ile 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Söke Belediyesi tarafından Yenicami Mahallesi Behiye Hanım Okulu karşısında 6 Eylül Parkı içerisinde yer alan tenis kortlarında yapılacak turnuvanın açılışı 10 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’de gerçekleşecek.