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18 Haziran 2017 10:25

Söke’de kuyuya düşen yaşlı kadın öldü

Aydın’ın Söke ilçesinde, kendine ait bahçeli müstakil evde çiçekleri sulamak isterken kuyunun içerisine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Söke’de kuyuya düşen yaşlı kadın öldü

18 Haziran 2017 10:25


Olay; Söke’nin Bağarası Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendilerine ait müstakil bahçeli bir evde oturan Safiye Palamut ve eşi bahçeye çıktı. Üzeri beton ve çiçeklikle kapalı kuyunun önüne gelen 70 yaşındaki Safiye Palamut üstüne çıktı.


Beton kapağı bulunan kuyu birden çöktü. Palamut, 2 metre genişliği ve 10 metre derinliği olan kuyunun içine düştü. Safiye Palamut’un eşi durumu Sağlık Ekiplerine bildirdi.


Olay yerinde yaşamını kaybeden Safiye Palamut’un cenazesi çıkarılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çağırıldı. Müdahalede bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Kuyunun üzerinde bulunan kapağın beton özelliğini yitirdiğini tespit etti.


Emniyet Güçleri ile birlikte vahim kazaya müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Yaşlı Kadını düştüğü kuyunun içinde çıkardı. Safiye Palamut’un cenazesi Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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