Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 22:27

Söke’de maden tepkisi

Söke’nin Latmos (Beşparmak) Dağlarında madencilerin kapasite artırma inatları devam ederken, bölge halkının madenlere karşı eylemleri devam ediyor.

Söke’de maden tepkisi

29 Kasım 2017 22:27


Yeşilköy civarında madencilik faaliyetini yürüten madencilik şirketinin kapasite artırma talebi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi. Maden şirketi yetkilileri, ÇED şirketi yetkilileri, Orman İşletme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinin de bulunduğu toplantıya halkın ilgisi yine yoğun oldu.


ÇED şirketi adına Çevre Mühendisi Abdurrahim Polat, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Abdurrahim Polat, “Kale Madencilik Şirketi’nin kapasite artırımı isteği nedeniyle bu bilgilendirme toplantısını düzenliyoruz. Hazırlanan projeye göre şirket burada 50 yıl süreyle yılda 1.5 milyon ton maden çıkartmayı hedefliyor. Şu anda 370 Hektar alanda çalışma sürerken, 500 Hektar’lık ilave alan istiyor” dedi.


Toplantıda bölgede yaşayan vatandaşlar ile birlikte çevre örgütlerinin temsilcileri ve Söke Kent Konseyi, TEMA, EKODOSD gibi çeşitli STK’ların temsileri de bulundu. Toplantıya katılanlar madenlerin Yeşilköy, Karacahayıt başta olmak üzere Latmos Dağlarındaki doğa ve insan yaşamına verdiği zararları dile getirerek; bölgede yapılan madencilik faaliyetlerine karşı olduklarını dile getirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç