Söke’de maden tepkisi

Yeşilköy civarında madencilik faaliyetini yürüten madencilik şirketinin kapasite artırma talebi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi. Maden şirketi yetkilileri, ÇED şirketi yetkilileri, Orman İşletme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinin de bulunduğu toplantıya halkın ilgisi yine yoğun oldu.

ÇED şirketi adına Çevre Mühendisi Abdurrahim Polat, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Abdurrahim Polat, “Kale Madencilik Şirketi’nin kapasite artırımı isteği nedeniyle bu bilgilendirme toplantısını düzenliyoruz. Hazırlanan projeye göre şirket burada 50 yıl süreyle yılda 1.5 milyon ton maden çıkartmayı hedefliyor. Şu anda 370 Hektar alanda çalışma sürerken, 500 Hektar’lık ilave alan istiyor” dedi.

Toplantıda bölgede yaşayan vatandaşlar ile birlikte çevre örgütlerinin temsilcileri ve Söke Kent Konseyi, TEMA, EKODOSD gibi çeşitli STK’ların temsileri de bulundu. Toplantıya katılanlar madenlerin Yeşilköy, Karacahayıt başta olmak üzere Latmos Dağlarındaki doğa ve insan yaşamına verdiği zararları dile getirerek; bölgede yapılan madencilik faaliyetlerine karşı olduklarını dile getirdiler.