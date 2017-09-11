Söke’de mezbaha tesisi sözleşmesi imzalandı

Söke Belediyesi mülkiyetinde bulunan arıtma tesisleri yanındaki arazi üzerine yapılması planlanan mezbaha tesisinin ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmış, ihaleyi katılımcı firma Söke Entegre Et Tesisi A.Ş. adlı firma almıştı. 14 dönümlük arazi mezbaha tesisi yapılmak üzere 29 yıllığına aylık 2 Bin 100 TL bedelle firmaya verilmişti.

Mezbaha yapım işi sözleşme imza töreni Söke Belediye Başkanlığı makamında yapılırken, sözleşme Başkan Toyran ve Söke Entegre Et Tesisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Algür tarafından imzalandı. Yüklenici firma Söke Entegre Et Tesisi A.Ş. mezbaha tesisini 18 ay sürede tamamlayacak. AB standartlarında yapılacak olan mezbahanın ilk etapta günlük 50 büyükbaş, 150 küçükbaş hayvan kesimi yapabilecek kapasitede, tam teknolojik donanıma sahip olacağı belirtiliyor. Tesisin toplam yatırım miktarının yaklaşık 7.5 milyon TL olacağı ifade edildi.

Mezbaha Tesislerinin Söke’de sağlıklı hayvan kesimi ve hayvancılığın gelişimini sağlaması yönünden olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri olduğunu söyleyerek; sözleşmenin Söke’ye hayırlı olmasını diledi.

Yüklenici firma yetkilisi Erdinç Algür ise, Söke’ye ve bölgenin ihtiyacı olan tesisi kazandırmak için kolları sıvadıklarını belirterek; “Hayırlı olsun, Allah utandırmasın” dedi.