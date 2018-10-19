Söke'de Muhtarlar hem söyledi, hem oynadı

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama töreni Söke'de renkli görüntülere sahne oldu. Hükümet meydanında yapılan resmi kutlama programında Akçakaya Mahalle Muhtarı türküleri ile mini bir konser verdi, diğer mahalle muhtarları ise zeybek oyunları ile türküye eşlik etti. Kisir Mahalle Muhtarı ise mesaj dolu şiiri ile Muhtarlar Günü kutlama törenine damga vurdu.

Muhtarlar Günü Söke'de gerçekleştirilen törenle kutlandı. Cumhuriyet meydanındaki törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, çeşitli daire amirleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Tören Söke Muhtarlar Derneği'nin çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Köprüalan Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk yaptı. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk konuşmasında; “Mahallesinde yetim, öksüz, garibanın sorunlarını bilen, her türlü acı ve eksiklerini bilen mahalle muhtarlarıdır” dedi. Muhtarların sorunlarından da söz eden Mustafa Öztürk; “Tüzel kişiliğimizin yasal sınırları çizilmemiş olması eksikliktir. Bu eksiklik demokrasi ve kamuya hizmet götürülmesinde büyük kayıptır. Büyükşehir yasasıyla köy muhtarlıkların tüzel kişiliği kalktı. Yasa köyü mahalleye dönüştürmüş olsa bile köy köylülük gereksinimlerini terk etmemiştir. Muhtarlık bekçi çalıştıramadığından ekili araziler korumasız kaldı” dedi. Öztürk geçmiş yıllarda dile getirdikleri sosyal güvenlik primi sorununun devlet tarafından çözüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Söke Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösteri sundu. Kisir Muhtarı Baki Suna'nın ‘Muhtarlarımız' adlı şiir okuduğu kutlama töreninde Akçakaya Mahalle Muhtarı türkü söyledi. Kerimoğlu türküsü söylenirken Söke'ye bağlı mahallelerin muhtarları ise Hükümet Meydanında zeybek oynadı. Muhtarların zeybek oyunu katılımcılar ve çevrede toplanan vatandaşlarca beğeni ile izlendi.

Törenin sonunda Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Ağaçlı Mahallesi'nin fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.