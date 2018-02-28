Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 09:57

Söke’de öğrencilerden jandarmaya moral ziyareti

Söke Sıdıka İlköğretim Okulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek askerlere moral verdi.

Söke’de öğrencilerden jandarmaya moral ziyareti

28 Şubat 2018 09:57


Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatındaki Mehmetçiğe manevi destek olmak için, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ellerinde Türk Bayrakları ile Jandarma Komutanlığında görevli askerlerle buluşan öğrenciler, şiirlerini okudular. Öğrenciler kahraman Türk askerinin yanında olduklarını vurgularken, komutanlar ziyaretten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, duygulu anlar yaşanan ziyarette, “Sizler oldukça biz hiçbir şeyden korkmayız. Dağlar düz, taş ova olur” sözleriyle öğrencilere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç