Söke’de öğrencilerden jandarmaya moral ziyareti

Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatındaki Mehmetçiğe manevi destek olmak için, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ellerinde Türk Bayrakları ile Jandarma Komutanlığında görevli askerlerle buluşan öğrenciler, şiirlerini okudular. Öğrenciler kahraman Türk askerinin yanında olduklarını vurgularken, komutanlar ziyaretten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, duygulu anlar yaşanan ziyarette, “Sizler oldukça biz hiçbir şeyden korkmayız. Dağlar düz, taş ova olur” sözleriyle öğrencilere teşekkür etti.