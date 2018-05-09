Söke’de Öğrenme Şenliği

Öğrenme Şenliği etkinliğinde dans, halk oyunları gösterileri Ve müzik dinletileri de yer aldı.

Söke Belediye Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve kursiyerler katıldı.

Geçmiş yıllarda sadece illerde yapılan şenliklerin bu yıl itibariyle büyük ilçelerde de yapılmasının uygun görüldüğünü belirten Söke İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Barut yaptığı açılış konuşmasında; Öğrenme Şenliği’nin İlçe Kaymakamlığı himayesinde Söke’de ilk kez yapıldığını belirtti. Barut; “Son yıllarda bilim ve teknolojideki gelişmeler eğitim ve öğretimin kavramlarının sorgulanmasına yol açmış, sürekli öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, değişme ve gelişme gibi kavramlar temelinde yeni eğitim paradigmalarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yeni yaklaşım farklı yetenek, ilgi, düşünce ve kapasitede olan bireylerin öğrenmelerinin kişiye özgü olduğu tezini ortaya koymuştur” dedi.

"Öğrenmenin bir tek yolu yok, binlerce yolu var" diyen İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise konuşmasında; “Gerek aile, gerek çevre, gerekse öğrencilerin doğrudan eğitimi Milli Eğitim kurumunun sorumluluğunda bir unsur. Sadece kitabi bir eğitimden öte el işlerinin de yoğun olarak görüldüğü bir eğitim modelinin sergisindeyiz. Gerek Halk Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla yapılan yaygın eğitim çalışması, gerek okullarımızda yapılan örgün eğitim çalışmasında sadece teste dayalı bir eğitim sisteminin dışında eğitim olabileceğini de burada görmüş oluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Halk eğitim merkezince açılan okuma-yazma kurslarının belgeleri verildi. Halk oyunları gösterileri ile renklenen etkinlikte stantlar gün boyu açık kaldı. Sökeli vatandaşların da ilgiyle gezdiği el sanatları sergileri beğeni topladı.