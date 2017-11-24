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24 Kasım 2017 11:40

Söke’de Öğretmenler Günü kutlamaları

Söke’de 24 Kasım Öğretmenler Günü gerçekleşen törenlerle kutlandı.

Söke’de Öğretmenler Günü kutlamaları

24 Kasım 2017 11:40

İlk törende Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı, istiklal marşı okundu.


Öğretmenler günü kutlamalarında salon programı Öğretmenevi salonunda yapıldı. Törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Kurtoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Bölükbaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özden Erdoğan başta olmak üzere davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Törende ilk konuşmayı Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Özden Erdoğan yaparken, İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da yaptığı konuşmasında tüm öğretmenlerin günlerini kutladı.


İlçenin lise ve dengi okullar arasında yapılan “Öğretmen” konulu yarışmada birinci olan şiir ve kompozisyonun öğrenciler tarafından okunduğu törende; mesleğine yeni başlamış olan genç öğretmenler adına Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü öğretmeni Tuğçe Yıldız konuşma yaptı. Törende kıdemli öğretmenler adına ise Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Fevzi Bakır konuşan isim oldu.


Adaylığı kalkmış genç Öğretmenlerin meslek yemini ettiği törende öğretmen konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Türk Halk Müziği eserlerininden oluşan dinleti sunuldu.




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