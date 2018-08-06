Söke’de rahvan at yarışları heyecanı 20. kez yaşandı

Söke Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu katkılarıyla Söke Söke Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen rahvan at yarışları, meraklılarına heyecan dolu bir gün geçirtti.

Söke’de 20. kez gerçekleşen Geleneksel Altın kemerli Rahvan At Yarışlarına Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinden atlar katıldı. Çimento Fabrikası ve Gaye Sanayi Sitesi arasındaki parkurda gerçekleşen yarışlar sonunda dereceye giren at sahiplerine madalya ve kupaları verildi.

Yarışlarda İthal A kategorisinde “Makedon” adlı atıyla Murat Kölemenoğlu birinci, İthal B kategorisinde “General” isimli atıyla Şerif Ünlü birinci, Üçlü Tay kategorisinde “Alanyalı” isimli atıyla Ahmet Gökçe birinci, Dörtlü Tay kategorisinde “Asya” adlı atıyla Hakan Öğe birinci, Küçük Orta kategorisinde “Handerhan” adlı atıyla Ali Sarı birinci, Büyük Orta kategorisinde “Efendi” isimli atıyla Murat Kölemenoğlu birinci, Başaltı kategorisinde “Buldozer” atlı atıyla Alaattin Özeren birinci, Baş kategorisinde “Sanatkar” adlı atıyla Murat Kölemenoğlu birinci oldu.