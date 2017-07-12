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12 Temmuz 2017 16:51

Söke’de sağlık çalışanları işaret dilini öğrendi

Devlet Hastanesi çalışanları ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanlarına yönelik gerçekleştirilen işaret dili kursu sona erdi.

Söke’de sağlık çalışanları işaret dilini öğrendi

12 Temmuz 2017 16:51

Kursiyerlere belgeleri törenle verildi.


İşaret dili kursu 3 ay sürdü. Fulya Sancar Ondaş’ın eğitmenliğinde, 17 katılımcının yer aldığı işaret dili kursu katılım belgelerinin verildiği törene; Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Selma Özcan, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa İkizek, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek katıldı.


Törende kursiyerler eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları Mustafa Ceceli şarkısını işaret diliyle sundu. Küçük gösterinin ardından kursiyerlere kurs katılım belgeleri verildi.




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