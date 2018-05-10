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10 Mayıs 2018 12:39

Söke’de Sağlık İçin Yürüdüler

10 Mayıs Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin birçok yerinde “Hareket Et Sağlık Bul” sloganıyla düzenlediği yürüyüşlerden biri Söke’de de yapıldı.

Söke’de Sağlık İçin Yürüdüler

10 Mayıs 2018 12:39

Söke’ye bağlı Güllübahçe Mahallesi’nde, Gelebeç ile Turunçlar mevkii arasında gerçekleşen yürüyüş yaklaşık bir saat sürdü.


Yürüyüşte Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, ilçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, İlçe Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Günen, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa İkizek, Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Barış Değer başta olmak üzere Sağlık Müdürlüğü personel çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler yer aldı.


Amacımız sağlık için yürüyüşün önemine dikkat çekmek diyen Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrencilerimiz buradayız ama esas amaç halkımız nezdinde yürüyüş konusunda bir farkındalık yaratabilmek. Söke’de doğa yürüyüşleri çok güzel bir seviyede, birçok grup bunu yapıyor. Bu faaliyetlerin daha da arttırılması adına dikkat çekmek istedik. Yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ediyorum. Sloganımızı da tekrar ediyorum; Hareket Et, Sağlık Bul” diye konuştu.


Yürüyüşün ardından katılımcılar Söke Belediyesi Güllübahçe Mesire alanında yorgunluk attı.




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