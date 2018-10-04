Söke'de sağlık için yürüdüler

Aydın'ın Söke ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü kapsamında 6 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenlendi.

“Her Gün 10 bin adım” sloganı ile Söke'de düzenlenen yürüyüşe katılan katılımcılara ‘Sağlıklı Yaşam Araçları' ile “Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite” konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü sağlığı korumak ve geliştirmek için sedanter yaşamı azaltıp fiziksel aktivite engellerini yok etmeyi hedeflemekte ve buna uygun stratejiler geliştirmektedir. Fiziksel aktivite konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla 1991 yılından bu yana, her yıl Ekim ayının ilk hafta sonu, Dünya Yürüyüş Günü kutlanmaktadır. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Söke İlçemizde “Her Gün 10 bin adım” sloganı ile yürüyüş etkinliği düzenledik. Isınma egzersizleri ile başlanılan ve yaklaşık 6 km lik doğa yürüyüşünün ardından Sağlıklı Yaşam Araçları ile “Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite” konularında bilgilendirmelerde bulunduk” dedi.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa İkizek, hastane yöneticileri, Söke ilçe protokolü, ilçe sağlık müdürlüğü personelleri ve öğrenciler katıldı.