Söke’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Aydınlılara daha iyi hizmet vermek için bürokratlarından mesai kavramı gözetmeksizin çalışılmasını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Söke’nin Kurtuluş Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli, yol yapım çalışmalarında gerekli denetlemeleri gerçekleştirerek bilgi aldı. İncelemelerinin ardından mahalle sakinleri ile sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Akkentli, vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinledi.

Vatandaşlarla görüşmelerinin ardından kısa bir değerlendirme de bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli, “Başkanımızın talimatları ile üst yapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yoğun çalışma tempomuzu daha da artırarak vatandaşlarımıza sorunsuz, kaliteli ve sürdürülebilir bir alt ve üstyapı sunmayı hedefliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla yine bir yolumuzu daha asfaltlıyoruz. Kurtuluş Caddesi’ndeki esnaflarımızla yaptığımız görüşmelerde caddemizin nasıl görünmesini istediklerini sorduk. Kaldırımların biraz daha genişlemesini istediler. Önümüzdeki günlerde kaldırımların yapımını tamamlayacağız. Daha sonra caddeyi 1 kat daha asfalt kaplayarak çalışmalarımızı bitireceğiz” dedi.

“Başkanımızdan Allah razı olsun”

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarından memnun olduklarını anlatan vatandaşlar da “Topuklu Efe’mizden Allah razı olsun. Bizleri asfalt yola kavuşturuyor. Yolumuz köstebek yuvası gibiydi. Şimdi kaymak gibi olacak, bundan iyisi can sağlığı. Belediye ekiplerimiz çok güzel ve hızlı çalışıyor. Memleketimize baktığı için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin” dediler.