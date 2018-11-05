“Sinemaya gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında Söke'de sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje kapsamında belirlenen program çerçevesinde Söke'deki tüm okullardan öğrenciler Söke Belediyesi'nin de büyük katkılarıyla sinemaya gidiyor.

İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü ile Söke Belediyesi tarafından yapılan planlamayla Söke'de 15 Ekim'de başlayan sinema etkinlikleri, Aralık ayına kadar sürecek. Belirlenen program dahilinde çocuklar saat 10.00 ile 12.00 arasında film izliyor. Söke'de “Sinemaya gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında toplam 2 bin 750 civarında öğrenci sinemanın keyfini yaşayacak. Söke'de uygulanan proje ilçe merkezi ve çevre mahallerdeki okulları kapsıyor.