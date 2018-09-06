Söke’de Solotürk Heyecanı Yaşandı

Söke’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıl dönümü nedeniyle Solotürk’ün F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı hava akrobasi gösterileri büyük heyecan oluşturdu. Söke Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik Söke Şehir Stadında gerçekleşirken, yüzlerce Sökeli gösteriyi bir arada izledi.

Solotürk’ün hava gösterisini (pasaj geçişi) izleyenler arasında Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri de yer aldı.

İzmir Çiğli’den havalanan Solotürk F-16 jet uçaklarını Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ve Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan kullandı. Uçakların uçuşu sırasında Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçici bilgiler vererek, sunum yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde Türk Milletine armağan ettiği yeni bir değer olarak gösterilen Solotürk, dünyanın çeşitli yerlerinde katıldıkları gösteri yarışlarında elde ettiği birinciliklerle adından söz ettirmeyi başardı. Türkiye’de de gerçekleştirdikleri gösterilerle Türk Milleti’nin kalbinde taht kurmayı başaran Solotürk, Sökelilerin kalbinde ayrı bir yere sahip oldu. Sökeliler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havada etkin, caydırıcı ve saygın gücünü yakından görme fırsatı buldukları için büyük memnuniyet yaşadı.

Söke’de gerçekleştirilen gösterinin sonunda Solotürk adına Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçici’ye Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçici kendilerini Sökelilerle buluşturan Aydın Valiliği, Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi’ne teşekkür etti.