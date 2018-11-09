Söke'de son 1 ayda uyuşturucu tacirlerine 8. darbe

Edinilen bilgiye göre Söke'de uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik son bir ay içerisinde 8 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 14 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 10'u sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yapılan bu operasyonlarda; şahıslarla birlikte 196 Gram Metamfetamin, 13 Gram Esrar, 15 Gram Skunk, 2 Adet ruhsatsız Tabanca, 4 Adet A Tüfeği, 5 Bin 985 TL uyuşturucu satışından elde edilen para da yakalandı. Söz konusu çalışmalar neticesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilerek yakalanan şahıslardan uyuşturucu ve uyarıcı madde satın aldığı tespit edilen 41 şahıs hakkında da “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak"' suçundan soruşturma yapıldı.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada; “Söke İlçemizde Uyuşturucu madde satışının engellenmesi, suça karışanların yakalanarak en yüksek seviyede ceza almalarının sağlanması, toplum sağlığına yönelik bu tür tehdidin ortadan kaldırılması ve gençlerimizin uyuşturucu batağına sürüklenmesinin önlenmesi konularında etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.