Söke’de son bir haftada 16 uyuşturucu işlemi

Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile ilgili olarak 16 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 14’ üne uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 2 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda; 13 Gram Metamfetamin (Kristal) uyuşturucu maddesi, 5,25 Gram Skank uyuşturucu maddesi, 16 Gram esrar maddesi ve 1 adet hassas Terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen M.Ç. ve M.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan açıklamada; “Söke İlçemizde gençlerin uyuşturucu batağına sürüklenmesini önlemek amacıyla Uyuşturucuyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecek, zehir tacirlerine göz açtırılmayacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur” ifadesine yer verildi.