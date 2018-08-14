Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 13:52

Söke’de son bir haftada 16 uyuşturucu işlemi

Söke’de uyuşturucu madde ve zehir tacirlerine yönelik mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 16 ayrı şahsa işlem yapıldı.

Söke’de son bir haftada 16 uyuşturucu işlemi

14 Ağustos 2018 13:52


Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile ilgili olarak 16 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 14’ üne uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 2 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda; 13 Gram Metamfetamin (Kristal) uyuşturucu maddesi, 5,25 Gram Skank uyuşturucu maddesi, 16 Gram esrar maddesi ve 1 adet hassas Terazi ele geçirildi.


Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen M.Ç. ve M.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Yapılan açıklamada; “Söke İlçemizde gençlerin uyuşturucu batağına sürüklenmesini önlemek amacıyla Uyuşturucuyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecek, zehir tacirlerine göz açtırılmayacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur” ifadesine yer verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç