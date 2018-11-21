Söke'de sportif yetenek taraması

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin 2. Etabı tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Aydın ili ve ilçelerinde de yapılıyor. Bu kapsamda sportif yetenek taraması Söke'de de gerçekleştiriliyor.

Türkiye genelinde gerçekleşen ve Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen çalışma kapsamında; çocukların sportif yetenek ve potansiyellerinin, bilimsel verilerle ortaya çıkartılması amaçlanıyor. Proje ile oluşturulacak sporcu havuzunun gelecek yıllarda olimpiyatlar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında mücadele edecek sporcuların yetiştirilmesini sağlayacak.

İlk etabı geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirilen yetenek taramalarının ikinci etabı gerçekleştirilirken, taramaların 28 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Söke Kapalı Spor salonunda oluşturulan parkurlarda öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde yetenek taramasından geçiyor. Bu etaplarda yetenekli bulunan öğrenciler kış dönemi kapsamında 8 haftalık çalışma programına katılacaklar. Sportif yetenek taramalarına Söke'de 23 okul ve 700'e yakın ilkokul 3. Sınıf öğrencisinin katılması bekleniyor.

Söke Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen; “Türkiye'ni spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamayı amaçlayan proje başarılı bir şekilde yürütülüyor. İlçemizde de sportif yetenek taramalarına devam edilmektedir” dedi.

İlk etabı 2018 yılının Mayıs ve Haziran ayları içerisinde yapılan sportif yetenek taramalarında 81 ilde toplam 423 bin 557 ilkokul 3. sınıfa giden öğrenciye ulaşılmıştı.