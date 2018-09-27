Söke'de tarım araçlarının görünürlüğüne bir kez daha dikkat çekildi

Aydın'ın Söke ilçesinde “Reflektör Tak Görünür Ol” kampanyası devam ediyor. Söke İlçe Kaymakamlığı himayesinde Söke İlçe jandarma Komutanlığı tarafından geçen yıl başlatılan kampanyaya bu yıl da Sarıkemer'de yapılan etkinlikle dikkat çekildi.

Pamuk hasat sezonun başlaması nedeniyle pamuk taşıyan römorkların trafikte hareketliliği nedeniyle olası trafik kazaların önlenmesi amacıyla reflektör kullanımının yaygınlaştırılması ve önemine dikkat çekmek için hazırlanan projenin uygulanılmasına devam ediliyor. ‘Reflektör Tak Görünür Ol' adlı proje ile farkındalık yaratılması amaçlanırken; uygulanmayla sürücülerin bilinçlendirilmesi için bir takım etkinlikler düzenleniyor.

Proje ile ilgili olarak Sarıkemer Mahallesinde bir tören düzenlendi. Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu'nun da katıldığı törende Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş, çevre mahalle muhtarları ve yöre çiftçileri katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jand. Astsubay Kd. Başçvş. Ahmet Ali Yalın; traktör kazaların birçoğunun traktör ve römorkların dış ışık donanımındaki aksaklıklardan kaynaklandığını söyledi. Jand. Astsubay Kd. Başçvş. Ahmet Ali Yalın TUİK'nun verilere göre Söke'de 6444 trafiğe kayıtlı traktörün bulunduğu belirtirken; proje kapsamında reflektör ve uyarı lambası bulunmayan traktör sahiplerine imkanlar dahilinde reflektör ve uyarı lambası hediye edilerek trafikte seyreden tüm traktörlere takılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Proje ve proje kapsamında yapılan etkinliklerin farkındalık yaratmayı amaçladığını belirten Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Söke'de yoğun olan tarımsal trafik haraketliliği nedeniyle olabilesi kazaların önüne geçmek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bazı traktör ve römorklara reflektör ve uyarı lambası montajı yapıldı. Bu montajlardan birini sembolik olarak Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu gerçekleştirdi. Kaymakam Kurtbeyoğlu, ayrıca uyarı lambası monte edilen bir traktörü de kullanmayı ihmal etmedi.