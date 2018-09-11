Söke'de tenis heyecanı başladı

6 Eylül Parkı tenis kortlarında gerçekleşen tenis turnuvasına 51 sporcu katılıyor. Turnuvanın sembolik açılış maçını Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptı.

Turnuvanın açılış töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Hilmi Yaman, Söke Belediye Meclis Üyeleri İsmail Yerli ve Fahri Semerci de bulundu.

15 Eylül'de sona erecek Söke Belediye Başkanlığı Kurtuluş Haftası Tenis Turnuvası 4 kategoride yapılıyor. Turnuvada +18 kadınlarda 9, +18 erkeklerde 22, yeni başlayan erkeklerde 9, yeni başlayan bayanlarda 9 olmak üzere toplam 51 sporcu mücadele verecek.

Söke'de tenis altyapısının olduğunu ancak bugüne kadar saha eksikliği nedeniyle zorluk yaşandığını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Yeni yaptığımız parkta iki adet teniz kortu kazandırdık. Kulüplerimiz Kuşadası'ndaki otellerde yada Söke'de bulunan birkaç hobi alanlarında çalışma yapıyordu. Düzenlediğimiz bu turnuva Söke'deki tenis camiasına bir katkı olacağını düşünüyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği olan başta spor komisyonumuz olmak üzere herkese ve katılımcılarına teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran sembolik bir maç yaptı. Kısa sürse de zevkli ve yüzleri gülümseten bir maçın ardından turnuvanın asıl maçları başladı.

Söke'de tenise emek veren antrenörlerden Ali Tetik'in sorumluluğunda gerçekleşen turnuvaya katılan sporcular, Söke'ye kazandırılan tenis kortları ve spor alanları için Başkan Toyran'a teşekkür etti.