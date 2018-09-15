Söke'de tır Alev Topuna Döndü

Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi ile Avşar Mahallesi arasında meydana gelen olayda tır adeta alev topuna döndü.

Bir işletmeye ait olduğu belirtilen Cengiz Yatan yönetimindeki tır seyir halindeyken birden dumanlar çıkmaya başladı. Hararetten dolayı ısınmaya bağlı olarak elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında tır kısa sürede alevler içinde kaldı. Alev topuna dönen tır Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.