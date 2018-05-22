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22 Mayıs 2018 14:33

Söke’de toplu balık ölümleri

Aydın’ın Söke ilçesi Söke Ovası içerisinde yer alan Büyük Menderes Nehri tahliye kanalındaki toplu balık ölümleri endişeye yol açtı.

Söke’de toplu balık ölümleri

22 Mayıs 2018 14:33

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.


Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden doğup Denizli’den geçerek Aydın’a ulaşan Büyük Menderes Nehri’nde, toplu balık ölümleri yaşandı. Nehrin Balat Mahallesi yakınlarındaki bölümünde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Bölgede çobanlık yapan Hakkı Çetin, dünden beri balık ölümleri olduğunu belirterek, "Suyun rengi çok pis durumda. Ben hayvanlarıma nasıl burada su içereceğim. Çok ağır bir koku var. Bir an önce sebebinin bulunması lazım" dedi.


İhbar üzerine Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Söke İlçe Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, gerekli incelemelerin yapıldığını belirtip, "Her yıl bu bölgede bu tür balık ölümleri yaşanıyor. O bölgede tarım çok fazla olduğu için zirai ilaçlardan nehirdeki balıkların zehirlendiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.


Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise, ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını, incelemenin ardından balık ölümlerinin sebebinin belli olacağını belirtti.




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