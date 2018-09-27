Söke'de toz ve gürültü çilesine, şimdi de trafik çilesi eklendi

Söke'de bulunan özel bir firmaya ait çimento fabrikası nedeniyle yaşanan toz ve gürültü sıkıntılarına şimdi de trafik sıkıntısı eklendi. İlçenin girişinde bulunan çimento fabrikası önünde başlayan kamyon trafiği yüzlerce metre uzamaya başladı.

Söke'de yaz dönemi boyunca gürültü ve tozdan dolayı sıkıntılı günler geçiren vatandaşlar şimdi de trafik sıkıntısı ile karşı karşıya kalmaya başladı. Söke girişindeki çimento fabrikası önünde başlayan kamyon kuyruğu Sazlıköy yakınlarına kadar ulaşırken, yeni başlayan kamyon kuyruğunun sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.