Söke'de trafik kazası: 2 ağır yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, önünde seyreden otobüse çarptı. Başka iki aracın daha karıştığı zincirleme kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Söke-Milas Karayolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tayhun Özmen yönetimindeki 34 AF 0787 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldikleri noktada önünde bulunan Ayhan Arıkan yönetimindeki 64 AN 554 plakalı otobüse çarptı. Kaza sonrasında hafif ticari araç sürücüsü Tayhun Özmen ve aynı araçta bulunan Turgay Çelik ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ve Aydın BŞB Söke İtfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, tedavileri için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel firmaya ait yolcu otobüsünde bulunan yolcuların da çarpmanın etkisiyle panik yaşadığı kaza ucuz atlatıldı. Kazada otobüse çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Başka iki aracında hafif şekilde karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.